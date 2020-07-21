В Запорізькій області на пляжі бабуся "вигулювала" онука на повідку
Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео опублікували в місцевому Telegram-каналі "Мелітополь".
На відео видно, як бабуся обв'язала талію хлопчика довгою мотузкою і тримала "повідець" на березі.
"Нічого особливого", - підписали ролик в пабліку.
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Крім того, ми писали, що у Запоріжжі затримали любителів "русского мира", які агітували за створення так званої "Запорізької народної республіки".
Повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Так, у Запоріжжі СБУ затримала групу сепаратистів, які пропагували в регіоні ідеї "російської весни" і закликали створити "ЗНР".
Відомо, що зловмисники були членами одного з проросійських радикальних рухів, що виступає за відокремлення південно-східних регіонів від України і за створення псевдореспублик кшталт "ДНР" і "ЛНР".
За інформацією СБУ, після невдалої спроби захопити владу в Запоріжжі навесні 2014 року, коли патріотично налаштовані мешканці міста феєрично закидали яйцями і борошном прихильників "русского мира", затримані виїхали на територію окупованої Луганська.
Там вони допомагали сепаратистам облаштовувати блокпости і зводити барикади близько захоплених терористами адміністративних будівель міста, а незабаром почали "працювати" вже безпосередньо на бойовиків, які воюють проти ВСУ.
Нагадаємо, окупований Донецьк зачищають від російських прапорів: красномовне фото.
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