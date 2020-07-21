В Запорізькій області на пляжі бабуся "вигулювала" онука на повідку

Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео опублікували в місцевому Telegram-каналі "Мелітополь".

На відео видно, як бабуся обв'язала талію хлопчика довгою мотузкою і тримала "повідець" на березі.

"Нічого особливого", - підписали ролик в пабліку.

Крім того, ми писали, що у Запоріжжі затримали любителів "русского мира", які агітували за створення так званої "Запорізької народної республіки".

Повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Так, у Запоріжжі СБУ затримала групу сепаратистів, які пропагували в регіоні ідеї "російської весни" і закликали створити "ЗНР".

Відомо, що зловмисники були членами одного з проросійських радикальних рухів, що виступає за відокремлення південно-східних регіонів від України і за створення псевдореспублик кшталт "ДНР" і "ЛНР".

За інформацією СБУ, після невдалої спроби захопити владу в Запоріжжі навесні 2014 року, коли патріотично налаштовані мешканці міста феєрично закидали яйцями і борошном прихильників "русского мира", затримані виїхали на територію окупованої Луганська.

Там вони допомагали сепаратистам облаштовувати блокпости і зводити барикади близько захоплених терористами адміністративних будівель міста, а незабаром почали "працювати" вже безпосередньо на бойовиків, які воюють проти ВСУ.

Нагадаємо, окупований Донецьк зачищають від російських прапорів: красномовне фото.

Як повідомляла Politeka, Росія перекидає техніку на Донбас, заява Міноборони: "Зайшла колона бронетехніки і...".

Також Politeka писала, що бойовик "ЛНР" ледь не влаштував велику катастрофу на Луганщині, фото: "хотів знищити жителів і...".