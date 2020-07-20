Відомий художник і письменник Лесь Подерв'янський висловився про українське суспільство

За його словами, головною відмінністю українців від інших народів світу - є дивовижна схильність до самоорганізації.

Про це він розповів 2015 року в інтерв'ю сайту "Апостроф".

"У звичайних країнах є таке поняття як національна еліта. Усюди вона завжди була. А у нас її немає. Скільки б про неї не говорили, немає її. Але у нас такий дивовижний народ, який замінює цю еліту. Це своїм тваринним чуттям відчував Нестор Махно, який зробив найважливіше відкриття, що тут можна жити без начальства. У Росії це уявити неможливо. Тому що без начальства вони рознесуть все, нап'ються і зарубають один одного сокирами. А український народ володіє дивовижною властивістю самоорганізовуватися", - пояснив він.

За його словами, українці навіть не потребують держави. Точніше, прекрасно можуть без неї жити. Тому держава в українців зразок природного прагнення "щоб було, як у всіх".

"Це було видно на Майдані, де одразу ж виникла залізна організація по горизонталі. Те ж саме — батальйони, які зуміли відбити атаки агресорів на сході. Ось ця Запорізька Січ, яка проживе без начальства, без держави, сама по собі, в цьому і є унікальність нашої країни і її сила. У нас саме народ є елітою. А те, що називає себе нею, — просто г***о", - резюмував він.

Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні.

Як повідомляла Politeka, Подерв'янський дав майстер-клас по спілкуванню з "братніми" росіянами.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.