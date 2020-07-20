В недалекому майбутньому на могильній плиті РФ позначать дати її життя: 25.12.1991 — 01.07.2020

Про це у своєму блог пише російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, повідомляє Politeka.

На його думку, події в Хабаровську – це ще не кінець, але провісник кінця Російської Федерації.

"Кількість дурниць – а арешт губернатора Фургала безсумнівна дурість Кремля – вже переростає в нову якість. Першого липня 2020 року Російська імперія померла. Просто їй про це ще не сказали. Це поки клінічна смерть, з якої пацієнт чисто теоретично може повернутися до життя. Але не в нашому випадку, оскільки впала в клінічну смерть Росії замість ліків розсудливості раніше вливають імперський отрута мілітаризму та знищення свободи", – пояснив свою точку зору Яковенко.

Він вважає також, що з огляду на циклопічні розміри "пацієнта" клінічна смерть може тривати багато місяців і навіть роки.

"В стані клінічної смерті пацієнт відчуває ейфорію, до нього приходять містичні візії, галюцинації, йому представляється, як він виходить з власного тіла. Все те, що в медицині називають околосмертными переживаннями, ми можемо спостерігати у сьогоднішній Росії. Ті, що вірить у потойбічний світ, можуть продовжувати вірити "відродження Росії", в її існування "після Путіна". Можливо, ця віра комусь допомагає жити. Тверезий аналіз цю віру руйнує. Росія могла б за інерцією плисти ще дуже довго. Якщо б їй не попався такий старанний і вмілий могильник, який за останні 20 років дуже добре зробив свою роботу", – переконаний Ігор Яковенко.

Politeka писала, що тисячі людей влаштували несанкціоновані мітинги і ходи в підтримку арештованого губернатора Сергія Фургала. Подробиці і кадри публікують російські ЗМІ.

Напередодні жителі Хабаровська вийшли на вулиці, виступивши проти арешту голови Хабаровського краю, якого звинувачують в організації вбивств. Незабаром протести спалахнули також у Владивостоці і Комсомольсвке-на-Амурі.

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