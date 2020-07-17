У найближчі десятиріччя країнам, що сусідять з Росією, не варто чекати спокою

Таку думку висловив у своєму блозі на сайті Крим. Реалії публіцист і телеведучий Павло Казарін, передає Politeka.

Пов'язано це, на думку автора, з тим, що президент Росії Володимир Путін – не та людина, з яким можна домовитись.

"Найближчі шістнадцять років не дають спокою російським сусідам. Неможливо домовлятися з людиною, яка вважає вашу країну випадковістю і помилкою. Неможливо шукати компроміс із тим, для кого будь-яка ваша поступка буде недостатньою", – переконаний Павло Казарін.

Крім того, публіцист переконаний в тому, що догоджати Росії теж сенсу немає, так як влада цієї країни сочнут це як прояв слабкості.

"Немає сенсу намагатися догодити країні, яка сприймає договороздатність як прояв слабкості. За ступенем ефективності це нагадує спробу гасити багаття бензином. І якщо вам здається, ніби мир з Росією залежить від прізвища українського президента – у мене для вас погані новини", – резюмував Павло Казарін.

Politeka писала, що відомий художник Олександр Ройтбурд розповів, що думає про "русский мир" в Україні. За його словами, "російський світ" є бомбою уповільненої дії, яка закладена під світову цивілізацію.

У відповідь на питання "Наскільки небезпечний міф про "русский мир"?" художник відповів: "Це політичний конструкт, який виправдовує печерні подання російської еліти про геополітику і світі. Ця "еліта" застрягла в 19 столітті, коли світ ділився на сфери впливу. Це бомба уповільненої дії, закладена під світову цивілізацію, я про це говорив ще 15 років тому".

Російський співак Олексій Лебединський також розкритикував владу РФ.

"Росію дійсно боїться весь світ. Весь світ зараз - русофоб. І не тому, що Росія сильна і прогресивна, а тому, що Росія - мавпа з гранатою. Тому, що в Росії завжди все гранати знаходяться в руках мавп. Ядерний валізу знаходиться у параноїка і злочинця, ракети і танки під командуванням вічно п'яних солдафонів радянської закалки, які вже давно крадуть зброю і продають хрін знає, кому", – розповів співак.

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