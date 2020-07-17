На окуповані території Донбасу прибули російські військові, частина з яких заражена коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Так, в Міноборони повідомили, що з початку поточного тижня під контролем комплексної комісії ЗС РФ проводиться ротація кадрових російських офіцерів командного складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російсько-окупаційних військ.

За даними української розвідки, зросла кількість осіб, які прибувають на Донбас з території РФ для влаштування на посади рядового складу у підрозділах окупантів.

"Разом з тим, до 10% з числа прибулих були ізольовані на карантин у зв’язку з виявленням у них захворювання на коронавірус", - йдеться в повідомленні української розвідки.

Раніше директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко, який виступав в якості основного доповідача від України під час спільного засідання Форуму безпечного співробітництва та Постійної Ради ОБСЄ, заявив, що Росія вже тривалий час реалізує масштабну програму інтеграції окремих районів Донбасу до свого складу і зараз наближається до поворотного моменту, коли буде вибирати один з двох основних сценаріїв для територій ОРДЛО - "абхазький" або "карабахський". Це означає, що в подальшому РФ може або офіційно визнати ОРДЛО, або ж на цих територіях ще довгі роки буде тривати "зморожений конфлікт".

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