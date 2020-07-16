Через агресію проти України Росія ризикує втратити не тільки окуповані, але і "свої" території

Про це журналіст Айдер Муждабаєв розповів в інтерв'ю Роману Цимбалюку на YouTube (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

На думку Муждабаева, Росія не зможе назавжди забрати території України, зокрема, Крим і Донбас. Тому українцям потрібно відразу налаштовувати себе на повернення незаконно захоплених районів.

"Правильно наш МЗС випустив інструкцію по термінології: не можна говорити анексія, нам треба або говорити окупація – тимчасова окупація, або спроба анексії. Тому що анексія – це безповоротно. Але безповоротно красти не вийде нічого. Все доведеться повернути", - заявив журналіст під час бесіди з колегою.

Як вважає Айдер Муждабаєв, в загарбницька політика призведе РФ до поділу, як це було після Другої світової війни. Багато регіони можуть просто відокремитися від агресивних росіян, щоб жити своїм життям.

"Доведеться повернути борги Другої світової війни, коли ви забирали чужі території. Ви вже віддали, я маю на увазі Латвію, Литву, Естонію, намагаєтеся зачепитися за Україну… але ви втратите все, без останніх штанів залишитеся і будете в Татарстан по візі їздити", - зазначив Муждабаєв.

Журналіст нагадав, що в 1943 році, під час Другої світової війни, більшість жителів Німеччини підтримувало дії Адольфа Гітлера і захоплення сусідніх країн. За його спостереженнями, зараз схожа ситуація в РФ - громадяни схвалюють політику Кремля, проте це лише "тимчасова ейфорія".

як відомо, що Муждабаєв впевнений, що після того, як в Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки

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