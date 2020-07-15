Знаменитий російський письменник Борис Акунін висловився про випробування, які чекають Росію в майбутньому

За його словами, россіяни навіть не замислюються про те, що влада РФ накоїла на території України, вони сліпі і байдужі до українських подій.

Таку думку він озвучив 2015 року для видання ЖЖ.

"Росіяни не бачать, не хочуть знати, не замислюються про події в Україні. Сліпота, бездумність і байдужість в такі моменти історії дорого обходяться. Мою країну чекають важкі випробування. Напевно, навіть більш важкі, ніж ті, через які проходить зараз Україна. Ось як я оцінюю останні і не останні події. І ви не уявляєте, як мені хотілося б помилитися", - зазначив він.

За його словами, в Росії важко жити, особливо в путінській, коли у багатьох росіян відбулося помутніння розуму і вони ігнорують проблеми власної країни. При цьому він не відмовляється від своєї країни, але не бажає знаходиться там довше, ніж того вимагає його робота.

"З путінською Росією у мене немає точок дотику, мені чуже в ній все. Та перебувати тут в період загального помутніння розуму мені стало важко. Тверезому з нетверезим в одному будинку незатишно. Буду періодично відвідувати - дивитися, не закінчується запій. А "частиною того, що називається Росія" я залишуся. І Росія, яка є частиною мене, теж нікуди не дінеться", - пояснив письменник.

Нагадаємо, що Борис Акунін слідом за Лещенком заразився китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, письменник Борис Акунін розповів про нестерпним життя в путінській Росії.

Також Politeka писала, що Акунін виніс вирок Путіну через помилку в Росії.



