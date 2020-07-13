За 13 років настоятелька жіночого монастиря змінила чотири преміум-авто

«Безкорисливе служіння» верхівки РПЦ Господу продовжує вражати уяву

Про слабкість до розкошів патріарха Кирила і його найближчого оточення не говорив тільки ледачий. Однак, як виявилося, любов до безбідного життя і дороги авто притаманна не тільки служителів культу чоловічої статі, передає Politeka.net.

Так, настоятелька Покровського жіночого монастиря,ігуменя Феофанія (Мискіна), обзавелася Mercedes-Benz S-класу за 10 мільйонів рублів.

За повідомляється в соцмережах, за останні 13 років вона змінила як мінімум чотири автомобіля цього бренду.

У минулому році жінка була нагороджена президентом Володимиром Путіним орденом «За заслуги».

Про Феофанію відомо, що вона 25 років очолює Покровський жіночий монастир, де знаходяться мощі Матрони Московської. Крім того, вона управляє православної гімназією в Троїці-Ликові.

У 2015 році ігуменя почала керувати п'ятизірковим готелем «Покровський».

З 2001 року вона володіє квартирою на Таганській вулиці площею 53,2 квадратних метрів. Приблизна вартість квартири Феофанії — 16 мільйонів рублів.

«Не користі заради, а тіко волею того, царя Вови, хто послав мене, а там свічковий заводик і всі справи», «Святі люди», «Злодій на злодієві і злодієм поганяє!», «Бог з конституції послав», «Як черниця вона не може мати власність», «У даному випадку ця дама з нуля створила культ Матрони, гроші дикі», «Бабця молиться, Мерседес будується...», «Не лізьте зі своїм статутом у чужий "Мерседес"», «Держкорпорація "РПЦ" процвітає! Ну і слава Богу!», «Комусь Матрона московскіЯ дуже нехило допомагає, так», – реагують в коментарях на розкоші служительки культу.

Раніше ми розповідали, що священик РПЦ, який їздить на Майбаху, закликав росіян, які залишилися в карантин без грошей, «просити милостиньку».

Нагадаємо, опальний «духівник Поклонської» наказав Путіну покаятися і віддати йому владу.

Як повідомляла Politeka, патріарх Кирило «сердечно» привітав росіян з початком Другої світової.

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