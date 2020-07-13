Російський актор Станіслав Садальcкий емоційно і з неприхованим сарказмом висловився про «обнулення» президентського терміну в Росії
Актор з сарказмом заявив, що пишається тим, що в Росії «править Путін».
Про це він написав на своїй особистій сторінці в мережі Instagram.
«Тут не тільки почуття гордості, патріотизму спливає, тут повне усвідомлення неможливості взагалі що-небудь змінити в найближчій перспективі», — іронізує актор.
Нищівний удар долара, термінова заява Зеленського та скасування пенсій - головне за ніч
Фігуриста Демі Роуз побешкетувала перед дзеркалом в мікробікіні: «Почекайте, поки не побачите ззаду»
Неадекватна Кравець з «Квартал 95» вразила витівкою на сцені, Кошовий не стримався: відео
Новий податок обрушиться на пенсіонерів, ніяких грошей не вистачить: "По 1 400 гривень за кожен..."
Він зазначив, що росіяни повинні радіти тому, що Путін не стримує свої обіцянки, але запитати його не надається можливим.
«Пишаюся Путіним, тому що змусити народ вірити в те, що він не хоче йти на пенсію і хоче працювати 24/7 не бачачи дітей і онуків це талант. Вірю нашому президентові, що він обов'язково придумає ще щось щоб жити в країні було гірше, але по федеральних каналах ми побачимо, що жити стало краще», — продовжив актор.
Також він заявив, що вчитися у президента Росії годинами «говорити ні про що», а також захоплюється пропрезидентською партією «Єдина Росія», яка «до чортів собачим розвалила всі інститути влади і життєзабезпечення і побудувала все хитко-хитко на догоду свого клану, а люди голосують».
«У мене просто немає слів як у Путіна виходить обіцяти-обіцяти-обіцяти, а потім робити гірше, гірше, гірше і говорити про те, що зробив краще», — підсумував актор.
Нагадаємо, Садальський заступився за Єфремова після п'яного ДТП: "Звідки стільки жовчі?"
Як повідомляла Politeka, Садальський раптово накинувся на Зеленського з-за російської мови: "Обіцяв і збрехав"
Також Politeka писала, що Садальський розповів про смерть коханої жінки, трагедія потрясла сім'ю: "Була така молода..."