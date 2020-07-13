Російський актор Станіслав Садальcкий емоційно і з неприхованим сарказмом висловився про «обнулення» президентського терміну в Росії

Актор з сарказмом заявив, що пишається тим, що в Росії «править Путін».

Про це він написав на своїй особистій сторінці в мережі Instagram.

«Тут не тільки почуття гордості, патріотизму спливає, тут повне усвідомлення неможливості взагалі що-небудь змінити в найближчій перспективі», — іронізує актор.

Він зазначив, що росіяни повинні радіти тому, що Путін не стримує свої обіцянки, але запитати його не надається можливим.

«Пишаюся Путіним, тому що змусити народ вірити в те, що він не хоче йти на пенсію і хоче працювати 24/7 не бачачи дітей і онуків це талант. Вірю нашому президентові, що він обов'язково придумає ще щось щоб жити в країні було гірше, але по федеральних каналах ми побачимо, що жити стало краще», — продовжив актор.

Також він заявив, що вчитися у президента Росії годинами «говорити ні про що», а також захоплюється пропрезидентською партією «Єдина Росія», яка «до чортів собачим розвалила всі інститути влади і життєзабезпечення і побудувала все хитко-хитко на догоду свого клану, а люди голосують».

«У мене просто немає слів як у Путіна виходить обіцяти-обіцяти-обіцяти, а потім робити гірше, гірше, гірше і говорити про те, що зробив краще», — підсумував актор.



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