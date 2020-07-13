Екс-генпрокурор Криму, а нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська похвалилася новим хобі
Вона вирішила освоїти премудрості поводження з мечем і вже похизувалася успіхами на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.
На знімках вона позує в довгому літньому платті з широким подолом, поставивши перед собою меч в третину свого зросту.
«Запитаєте мене: чому з мечем? Вчуся) Знаючі люди кажуть, що у мене виходить 😉», – підписала вона публікацію.
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Вчитися поводженню з холодною зброєю Поклонська їздить в так званий «Парк вікінгів» у Перевальному, де вона, за її словами, відчуває єднання з природою і ніби вона з іншої епохи.
У коментарях не поскупилися на оцінку нового захоплення Поклонської, в першу чергу зазначивши, що її параметри абсолютно не відповідають такому заняттю, а також розкритикувавши за те, що зайнята не тією справою.
«Залишилося з журавлями навчитися літати і з китами плавати ... і всі накази ізбєратєлей будуть виконані!.... Це просто п..ць - хто в думі сидить - про що вони там думають?», «Ну, якщо кажуть, що виходить, то потрібно ходити з ним скрізь, як з іконою», «Християни ж не беруть в руки зброю!», «А у вас є президентські амбіції??!)», «Ви вже не депутат.? Розважаєтесь, а працюють нехай інші», «Для меча потрібні потужні руки з міцної пензлем. А тут бачимо руки тоненькі, як вермішель», «Дочка Саурона», «Вона собі пальці на ногах не повідрубувала, фотографуючись?», За гроші "знаючі люди" визнають натаху богом фехтування», – іронізують користувачі.
Раніше ми писали про те, що Поклонська вимагає від світового співтовариства вжити невідкладних заходів для зняття Україною блокування подачі води в анексований Крим.
Свою вимогу вона відправила на ім'я Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет.
Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".
Як повідомляла Politeka, Поклонську прорвало після парі про повернення Криму: "хто сунеться на нашу землю...".
Також Politeka писала, що Поклонська розмріялася про возз'єднання України і Росії: "Вони цього хочуть".