Українська письменниця Лариса Ніцой закликала до самосудів за російську мову

Письменниця нагадала про рішення Конституційного суду, який чітко визначає, що для всіх громадян України на всій території держави українська мова є обов'язковою. Крім цього є стаття Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за невиконання рішення суду.

Про це вона розповіла 2018 року в інтерв'ю для видання Обозреватель.

"Тому, якщо у нас є така законна норма і у нас є покарання за цю норму, але органи влади за цим не слідкують, то що залишається робити українцям? Здійснювати самосуди. І в цьому винна влада. Я хочу, щоб виконувався закон, але що робити, коли влада ставить українців у ситуацію, коли вони повинні робити самосуд? Це вимушений крок для нас", - говорить Ніцой.

Крім цього письменниця вважає, що російськомовні люди мають зовсім інше мислення, вони нібито живуть часом совка, який просяк все їх нутро.

"Свідомість російськомовних людей досі залежить від того, що їм впарили ще з часів "совка". Українська мова знищувався і нав'язувалася думка, що російська мова на території України була завжди, а він був не завжди. Російськомовні говорять, що тут завжди була російська мова, і їх життя так, завжди було, але до їх життя - ні. І тому люди, які досі міряють цими мірками, які досі не звільнилися від цих рабських радянських пут, то вони раби, а що з ними зробиш?", - вважає вона.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.