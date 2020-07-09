Російський продюсер Йосип Пригожин, який підтримує агресивну політику Володимира Путіна в Криму, несподівано запевнив, що не лізе в політику
Крім того, він прокоментував свій статус довіреної особи мера Москви Сергія Собяніна і цькування через підтримку анексії Криму. Про це він розповів в інтерв'ю Собеседнику.
«Сам в політику ніяк не стрибав. Якось Валерія брала участь у концерті, присвяченому референдуму в Криму. І тут же автоматично наші з нею імена політизували… Кожна публічна людина має свою політичну позицію. Але це не участь у політиці, а вираження своєї точки зору», — впевнений Пригожин.
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Також продюсер спростував зв'язок між призначенням його дружини, російської співачки Валерії довіреною особою президента Росії Володимира Путіна і рік потому отриманням звання Народної артистки РФ. Пригожин заявив, що в 2005 році виконавиця стала Заслуженою артисткою Росії, а через вісім років – народною. Але тоді їй просто-напросто забули вручити нагороду офіційно, а схаменулися лише в 2014 році.
«А тут – події в Криму. І потім люди, побачивши її в телевізорі на тому концерті в підтримку приєднання Криму, подумали: ось, вона за це отримала звання! Ні, все не так було! І нам доводиться виправдовуватися чомусь…» — поскаржився він.
Крім того, він виступив проти революцій в Росії, адже нібито вони не можуть призвести до хорошого результату.
«Є категорія росіян, які жадають крові і революції. Ще жодна революція не привела Росію до успішного розвитку…», — заявив Пригожин.
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