Окупанти вирішили ще більше ускладнити життя тим, хто захоче виїхати з окупованого Донбаса в Україну

Як повідомляє телеграм-канал «Донецький Кейс», ватажок «ДНР» Денис Пушилін підписав указ, що регламентує функціонування КПВВ «Оленівка».

Згідно з цим «документом», пункт пропуску працюватиме не щодня, а лише тоді, коли «вирішить так званий штаб перешкоджання поширення коронавіруса».

Так, відомо, що випускати з «ДНР» в Україну будуть тільки при наявності прописки або реєстрації на подконттрольной Києву території. Може «зіграти» й довідка переселенця, проте тут вже все залежить від того, в якому настрої буде той, хто пропускає.

Щоб усе ж потрапити в Україну, людям без прописки потрібно мати офіційний дозвіл від Міжвідомчого штабу. Мова йде про особливі обставини для виїзду, серед яких похорон, лікування, допомога тяжко хворим і так далі. Щоб потрапити в списки, потрібно подаватися заздалегідь.

До населених пунктів автобуси від КПВВ ходити не будуть. Питання вирішуватимуть тільки в тому випадку, коли збереться велика кількість людей. До КПВВ «Оленівка» доведеться йти пішки шість кілометрів по спеці в «сірій зоні».

Тим, хто приїжджає в «ДНР», потрібно буде пройти обсервацію: спочатку кілька днів у наметовому містечку, а потім, за умови від'ємного показника на коронавірус вони поїдуть додому на самоізоляцію.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилін вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".