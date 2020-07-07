Окупанти вирішили ще більше ускладнити життя тим, хто захоче виїхати з окупованого Донбаса в Україну
Як повідомляє телеграм-канал «Донецький Кейс», ватажок «ДНР» Денис Пушилін підписав указ, що регламентує функціонування КПВВ «Оленівка».
Згідно з цим «документом», пункт пропуску працюватиме не щодня, а лише тоді, коли «вирішить так званий штаб перешкоджання поширення коронавіруса».
Так, відомо, що випускати з «ДНР» в Україну будуть тільки при наявності прописки або реєстрації на подконттрольной Києву території. Може «зіграти» й довідка переселенця, проте тут вже все залежить від того, в якому настрої буде той, хто пропускає.
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Щоб усе ж потрапити в Україну, людям без прописки потрібно мати офіційний дозвіл від Міжвідомчого штабу. Мова йде про особливі обставини для виїзду, серед яких похорон, лікування, допомога тяжко хворим і так далі. Щоб потрапити в списки, потрібно подаватися заздалегідь.
До населених пунктів автобуси від КПВВ ходити не будуть. Питання вирішуватимуть тільки в тому випадку, коли збереться велика кількість людей. До КПВВ «Оленівка» доведеться йти пішки шість кілометрів по спеці в «сірій зоні».
Тим, хто приїжджає в «ДНР», потрібно буде пройти обсервацію: спочатку кілька днів у наметовому містечку, а потім, за умови від'ємного показника на коронавірус вони поїдуть додому на самоізоляцію.
Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.
Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилін вибухнув погрозами в сторону Зеленського.
Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".