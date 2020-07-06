2022 рік може стати для російського президента Володимира Путіна останнім, і мова – не про його правління

Відомий астролог Влад Росс прогнозує, що через два роки глова Російської Федерації буде при смерті.

«У День Місячного затемнення, яке пов'язане з фатальним пророцтвом, всім повідомляю, Путін буде на смертному одрі в 2022!», – написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У коментарях під публікацією він уточнив:

«Марс - планета смерті - Анарета його гороскопу зійдеться в річному Солярі з Хілегом Сонцем 7 жовтня 2021!!!».

Тим часом сам Путін, який успішно пройшов «обнулення», уже задумався про наступника. ЗМІ облетіла інформація про те, що двоюрідний племінник російського президента Роман Путін очолив партію «Народ проти корупції».

Він був обраний на посаду голови партії на п'ятирічний термін. Новообраний голова політсили назвав першочерговим завданням партії регіональні вибори у вересні 2020 року, потім - вибори в Держдуму РФ.

Слід зазначити, що Роман Путін вступив до партії «Народ проти корупції» зовсім недавно, 21 червня.

Раніше Влад Росс не виключав того, що в Росії станеться революція, причому трапиться це в той період, коли президент Володимир Путін втратить інструменти влади, а регіони почнуть домагатися незалежності.

«Буде дуже велике повстання, революція в Росії. Ве стартує з обнулення президента», – вважає астролог.

Він також озвучив регіони, які першими захочуть вирватися з-під крила Росії. І першою у списку тих, хто відвалиться, буде Чечня.

Нагадаємо, Путін видав свої слабкості після поправок до Конституції: "Відірвався від реальності і...".

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