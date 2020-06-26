«Глава» анексованого Криму Сергій Аксьонов вирішив вчергове вислужитися перед російським президентом Володимиром Путіним

Він заявив, що при нинішньому главі РФ Радянський Союз існував би досі. Про це він заявив в ефірі одного з місцевих телеканалів, передає Politeka.net.

«Я особисто глибоко переконаний: коли СРСР розпадався, якщо був би інший президент, був би Володимир Володимирович Путін президентом, то СРСР не розпався», – вибухнув пафосними речами чиновник.

При цьому він не забув згадати Україну. Мовляв, відсутність сильного лідера обернулася проблемами всередині країни. А ось у Росії, упевнений він, такий є, він вболіває за долю держави, а це неминуче обернеться розвитком. Аксьонов також додав, що роль особистості в історії, зокрема Путіна, є «ключовою».

Таке відверте підлабузництво політика не залишився непоміченим, і його вже встигли висміяти в соціальних мережах.

«А ще при Путіні динозаври не вимерли б, не звалилася вавилонська вежа і не загинув Юлій Цезар!», – пишуть у блозі «Вуса Пєскова».

«При Путіні Кеннеді не вбили б», «Та що там СРСР? Навіть уран не розпадається при Путіні», «І ще при Путіні: Микола II не відрікся від престолу, Ленін не зробив революції, Сталін не став генсеком, не почалася б ВВВ, Гагарін не полетів би в космос (ну і Терешкова теж), СРСР не розпався б, тому що жодного СРСР не було б», «При СРСР Путін мотав би термін в колонії», «В совку чувака або розстріляли б за розкрадання соцвласності в особливо великих, або закатали б на каторгу на 15 років», – іронізують у коментарях.

Раніше ми писали, що кримчани в соцмережах скаржаться на те, що друг Путіна хоче прибрати до рук унікальні землі і нерухомість Масандри за 600 мільйонів рублів, в той час, як їх реальна вартість – сотні мільйонів доларів.

Нагадаємо, у що окупанти перетворили курорти Криму.

Як повідомляла Politeka, окупанти завдали нового удару по Криму, Аксьонов заістерив: "Вимоги нездійсненні".

Також Politeka писала, що зірка "Кріпосної" Мішина раптово рвонула в окупований Крим, з'явилися фото: "Який кайф".