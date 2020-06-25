Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов висловився про президента Росії Володимира Путіна

За його словами, російський спортсмен викрив чинного правителя сусідньої країни у брехні. зокрема, все те, про що постійно говорить Путін, як він вихваляє реалії в Росії насправді брехня.

Таку думку спортсмен озвучив 2018 року в інтерв'ю Sports.ru.

"А в Росії - Путін говорять те, чого немає, чого в природі не існує. Твердять, що зарплата підвищується, рівень життя зростає, а все насправді падає. Президента Путіна вакуумом оточили, і він нічого не знає. Подивіться, скільки у вас будується об'єктів. Холодильник - білоруський, телевізор, двері, замки — теж. У Росії ж нічого немає", - заявиа спортсмен.

Легендарний біатлоніст зазначив, що президентом Росії повинен стати Олександр Лукашенко. Він пояснив, що на відміну від президента РФ, який постійно бреше про стан справ у РФ, Лукашенко нібито говорить все, не приховуючи ні однієї деталі.

"Якби була моя воля, я б на карті стер кордон між Росією і Білорусією, обніс б все китайською стіною" і в центрі посадив би Лукашенко. Зверніть увагу, він без конспектів говорить про те, що відбувається в будь-якій області і в кожному районі Білорусі", - пояснив свій вибір спортсмен.

Також раніше повідомлялося, що режисер-документаліст Ігор Лопатьонок порівняв президента Росії Володимира Путіна з Володимиром Леніним. За його словами, їх перше знайомство залишило саме таке враження.

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