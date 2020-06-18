1 липня в Росії проголосують за поправки до Конституції, які дозволять Володимиру Путіну залишатися на посаді ще 16 років

Однак поки зірки шоу-бізнесу, спорту та телебачення настійно закликають росіян голосувати, а результати опитувань нібито демонструють високі рейтинги Путіна, на периферії громадяни РФ прямим текстом говорять про те, як насправді ставляться до беззмінного керівника Росії.

Одне з таких одкровень опублікували в блозі «Вуса Пєскова» в Twitter. Запис зроблено в Єврейській автономній області. В кадрі – жінка в роках в старій одежі і з виразом безнадії на обличчі.

И еще пару слов о зашкаливающей народной любви к Несменяемому и ее причинах pic.twitter.com/41pSVz7TtB — Усы Пескова (@Sandy_mustache) June 18, 2020

Вона розповіла про те, як нині живе колись процвітаюче селище, в якому був профілакторій, але за 20 років все прийшло в занепад. Так, за її словами, швидка тут їздить тут тільки з восьмої години ранку до восьмої вечора, а от вночі її нереально викликати.

Журналіст запитує її, чому ж так вийшло, що ми живемо гірше, ніж переможені СРСР 75 років тому німці і японці. У відповідь чує: тому що у нас президент такий.

Слова про те, що його підтримують 98% населення, викликають у місцевої жительки щире здивування.

Вона скаржиться на мізерні пенсії і допомогу для інвалідів, на те, що все приходить в занепад і руйнується. Раніше тут, крім профілакторію, працювала шахта. На запитання про те, чому ж голосували за Путіна, вона відповіла:

«Раніше його поважали. Думали, щось на краще буде, а зараз все гірше і гірше».

«Чекаємо ефір вечірнього мудозвона, де він звинуватить Трампа і Навального в підкупі цієї жінки», «У народу спадають "рожеві окуляри", навіть надпотужна путінська зомбопропаганда не справляється. "Все розвалили" - ось думка народу про путінське правління», «Років через 20 вони щось запідозрили», «Після голосування кулаками не махають», «Не ті питання задаєте, треба було про Крим, піндосів і Україну запитати. Відразу ж гордо відповість, що Путін красень, який всіх нагнув. І країна Велика», «Путіна не чіпати!! Він повинен йти до кінця, забити останній цвях в кришку труни РФ.іі», – іронізують під відео користувачі соцмереж.

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