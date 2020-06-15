Слідом за Стівеном Сігалом і Жераром Депардьє обзавестисть паспортом РФ вирішила й уругвайська актриса Наталія Орейро
Знайома шанувальникам по серіалу «Дикий ангел» зірка подала документи на отримання російського громадянства. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.
За словами Орейро, коли вона зайшла в посольство Росії в Аргентині по своїх справах, її запитали, що, маючи стільки зв'язків з Росією, чи не хотіла б вона оформити це офіційно.
«Я сказала, що для мене це була б честь. Так що я заповнила купу паперів, які мене попросили, і це на розгляді», – заявила актриса.
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Також вона пригадала про візит на передачу Першого каналу «Вечірній Ургант» в 2019 році, коли ведучий Іван Ургант пожартував про її «російську душу».
«Я була в програмі Івана Урганта, і він мені сказав, що я найбільш російська серед іноземок. Я йому відповіла, що у мене немає ніяких сумнівів. І я сказала, що Путіну слід було б дати мені громадянство. Мені дуже хотілося б отримати російське громадянство», — розповіла Орейро.
Крім того, в ефірі програми вона звернулася до президента РФ:
«Путін, дай мені паспорт! Немає жодного іноземця, який був би більше російський, ніж я».
За словами зірки, шанувальники подарували їй вже 15 паспортів з двоголовим орлом, але вони всі несправжні.
Проте в самій Росії впевнені, що любов Орейро має під собою цілком конкретні мотиви.
«Ті, хто не жив на Заході, не знають, що таке там жити, платити податки. У нас в цьому плані для артистів і взагалі для творчих людей є особливий податковий статус, – заявив продюсер Йосип Пригожин.
У мережах плани Орейро не залишилися непоміченими.
«Цікаво, чому в США їдуть кращі розуми світу, а в РФ - терористи, наркомани, фріки і старі зірки, які переховуються від сплати податків ?», – пише блогер Vitauskas.
«Це якесь орейро», – вторять в блозі Мид Роисси.
«Був уже один любитель Росії, Жераром звали. Шось, правда, він звалив з Росії, не надовго вистачило))», «Скільки ще б/у акторів мріє про старість в РФ?...», «Мабуть, знайшла собі спонсора серед російських фінансових алігаторів)», «Сігал розповів, що російських лохів легко розводити», «Теж не заплатила податки будинку?», «Квартира в Мордовії додається?», – пишуть у соцмережах.
Нагадаємо, професор розпік українців, які нездатні вивчити рідну мову.
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