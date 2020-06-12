Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала таємне перекидання Росією через неконтрольовані ділянки українського кордону військової техніки та зброї.

Про це передає Politeka.net з посиланням на сторінку ООС Facebook.

Також спостерігачі відзначили, що тимчасово окуповану територію сходу України прибуває і особовий склад армії РФ.

«Щоб приховати переміщення окупаційних сил і засобів і проїхати непоміченим для представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ворог використовує грунтові дороги, минаючи офіційні пункти пропуску», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, фахівці постійно фіксують порушення чинних домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Також спостерігається облаштування фортифікаційних споруд і мінування території біля дільниць розведення і житлових кварталів, що наражає на небезпеку мирних громадян Донбасу.

У штабі ООС також розповіли, що нещодавно безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії зафіксував не менше 30 тентованих вантажівок, що в'їхали з боку Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну уряду Україну територію, минаючи офіційні пункти пропуску.

Під час подальшого спостережного польоту БПЛА Місії було відмічено більше 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танка Т-64 і два бронетранспортери БТР-80, які були розміщені в окупованому Луганську. Також поблизу житлового району в місті Харцизьк виявлений зенітний ракетний комплекс 9К35 «Стріла-10».

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили вісьмох окупантів на Донбасі.

Про це повідомили в штабі ООС.

За минулу добу військові угруповання бойовиків і військові РФ 16 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих два військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені і ще один захисник України отримав бойове травмування.

Українські військовослужбовці жорстко відповіли ворожим підрозділам. За даними розвідки, 11 червня воїни ВСУ знищили 8 російських окупантів і ще не менше 8 поранили.

Також ми писали, що у «ЛНР» російська мова стала «єдиним державним».

Відповідне рішення прийняли так звані депутати «Народної Ради ЛНР», передає Politeka.net з посиланням на місцеві информресурсы.

Вніс «закон» на розгляд ватажок «республіки» Леонід Пасічник.

«Державну мову, яка використовується громадянами повсюдно, покликаний виконувати консолідуючу роль населення країни, забезпечувати її цілісність. Саме російська мова в силу історико-культурних традицій відіграє визначальну роль у консолідації та культурному розвитку народу Луганської Народної Республіки», – заявила «повноважний представник глави ЛНР в Народному Раді» Ніна Галан.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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