Канада після закінчення карантинних обмежень відновить тренування українських військовослужбовців у межах військової місії UNIFIER.

Про це передає Politeka.net з посиланням на сторінку Збройних сил Канади в Україні.

Близько 90 солдатів, більша частина із яких належить до 1-го полку Канадської королівської кінної артилерії, прибудуть в Україну всередині червня. Вони приєднаються до своїх 60 партнерів, які вже перебувають на визначених місцях.

Повідомляється, що керівництво застосовує всі належні заходи, щоби захистити особовий склад в умовах пандемії коронавірусу. Військові, які приїдуть в Україну, перебуватимуть на ізоляції протягом двох тижнів, перш ніж долучитися до виконання своєї місії.

“Прихильність до України є непохитною. Завдання канадської Об’єднаної Оперативної групи полягає в забезпеченні військових навичок світового рівня для сил спеціальних операцій України”, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на місці підриву бронеавтомобіля Нацгвардії в Авдіївці утворилася яма діаметром три метри.

Про це писав Цензор.

За інформацією журналістів, вибух був настільки сильним, що залишки запчастин розкидані в радіусі двадцяти метрів.

Більш того, на місці підриву спокійно гуляють місцеві жителі і фотографують наслідки потужного вибуху.

"Міну встановили в траві біля дороги, щоб не було видно, як копали. Працювали професіонали, які чітко розуміли, що буде відбуватися. Вони знали, хто сюди їздить, не пощастило воїнам НГУ... Що це за вибуховий пристрій, важко сказати, офіційну версію нехай озвучать офіційні структури. Але з цього всього можна зрозуміти одне - окупанти почали війну з обох сторін лінії розмежування. Вони кинули виклик нам, якщо ми на нього не відреагуємо - програємо. І "треба просто перестати стріляти" вже не вийде", - розповів один з бійців сил ООС.

Зазначимо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціях бійців ЗСУ.

За інформацією прес-центру штабу ООС, підконтрольні Кремлю терористи для обстрілу наших позицій використовували міномети, озброєння БМП, гранатомети, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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