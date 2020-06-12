Президент РФ Володимир Путін злякався проводити воєнні дії в Україні

Таку думку озвучив російський політемігрант і аналітик Ілля Заславський в інтерв'ю Укррудпром.

За його словами, лідер РФ істотно відрізняється від своїх колег.



"Він (Путін - ред.) займається агресивним і хвастощами, і залякуванням. Пацанським взяттям на понт. Він людина по суті своїй дворовий, блатний, з Пітера. Всі його бізнес-схеми з 90-х пов'язані з організованими злочинними угрупованнями. Він же не тільки з гебешних кіл, але і з опегешных", - зазначив він.

Крім того, Заславський вважає, що агресивна політика РФ - це лише "пил в очі".

"По поняттям його світу більш успішною політикою вважається пускання агресивного пилу в очі, щоб його партнери думали, що він здатний на значно більші ризики, ніж радянські керівники. Що він готовий до нападу, до асиметричних несподіваних кроків, готовий битися до останнього. Він весь час створює таку ілюзію", - упевнений росіянин.

За його словами, такі спроби майже завжди закінчуються невдачею.

Коли він отримував по голові, то швидко відступав. Може бути, якісь російські танки і дійшли б до Києва, але їх втопили в крові. Так, російська армія могла б вести атаку (України - ред.), але сам Путін не готовий був до численних жертв і війни в міських умовах. Думаю, що це головна причина, яка зупинила атаку в Східній Україні. Путін просто побачив реальний опір. Цю мову він дуже добре розуміє", - зазначив він.

Раніше американський рок-музикант Генрі Роллінз поділився думкою щодо президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, президент РФ "реально є злом".

"Він лякає, від нього віє трупами. Один із самих страшних людей на планеті. Він може використовувати насильство і з успіхом робить це. Ганна Політковська, одна з найбільших журналісток нашого часу, критикувала Путіна і була вбита. Таким, як він взагалі не можна довіряти", - заявив він.

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