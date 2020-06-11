У РФ продовжують «годувати» весь світ фейками про звірства ЗСУ на Донбасі

Тепер вони видали смерть шестирічної Поліни Солодкої у 2014 році як результат обстрілу мирних кварталів на Трійцю українськими військовими. Жалісний пост з фотографією дівчинки опублікував на своїй сторінці в Twitter російський дипломат Олександр Алімов.

«Рівно 6 років тому, 8 червня 2014 року, перша дитина Поліна Солодка була вбита під час святкування дня Святої Трійці. Армія України відкрила мінометний і артилерійський вогонь по центру Слов'янська: вперше були використані снаряди з БМ-21 «Град»», – написав він.

Проте вже незабаром брехню росіянинавикрили. Виявилося, що новина про загибель дівчинки датована 2013 роком, і звали її не Поліна Солодка, а Анастасія Луцишина, яку в Уссурійську збив таксист.

Вивів на чисту воду Алімова член української делегації в ООН Олег Ніколенко.

«Ви хочете знати, як народжуються російські фейки? Будь ласка. Російський дипломат в Женеві постить фотографію нібито вбитої на Донбасі від українських снарядів дівчинки. Насправді, на фото зображена дівчинка Анастасія з російського Уссурійська. Вона загинула в 2013 році, її збив водій таксі», – зазначив він у соцмережі.

Проте за Алімова заступився його колега Дмитро Полянський, який опублікував фото меморіалу з ім'ям шестирічної Поліни, заявивши, що праве фото «не є вірним», в чому вина Інтернету.

«Але ліве фото справжнє, як і той факт, що 6-річна Поліна була вбита в результаті обстрілу українською армією в Донбасі. Ось Вам ще фото монумента на додачу: якщо Ви це назвете фейком, це вже підлість», – написав він.

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