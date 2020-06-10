Бойовики самопроголошеної "ДНР" відмовилися випускати людей на підконтрольну Києву територію

Слова одного з ватажків терористів Владислава Бердичівського передає сайт "Диалог.иа", пише Politeka.net.

Так званий "депутат" показав на своєму Телеграм-каналі величезну чергу на контрольно-пропускному пункті, яка зібралася 10 червня. Представник бойовиків заявив, що найближчим часом незаконні влади так званої "ДНР" не збираються відкривати в'їзд і виїзд з окупованої території Донбасу. Він також заявив, що рішення про пропуск людей на КПВВ повинні приймати виключно російські найманці.

"ДНР не відкриває кордон, про відкриття буде оголошено офіційними особами республіки", - написав один з лідерів бандформувань. "Не так званим штабом оос, не Зеленським або Шмыгалем".

Після цього він невтішно висловився про Україну і заявив, що українці, нібито, самі винні в сформованій ситуації:

"Якщо б Україна була договороздатним, то санкоридор давно працював і люди, які подали заяви на в'їзд і виїзд на Україну давно б заїхали куди їм потрібно".

Варто відзначити, що з 10 червня українська сторона відкрила блокпости для проїзду людей.

Нагадаємо, РФ почала масову ліквідацію на Донбасі, люди вийшли на бунт: "Геть від нашої...".

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.