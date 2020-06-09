Експерт Українського інституту майбутнього, який знаходиться в Києві Андреас Умланд вважає, що без прісної води аннексированный Росією Крим довго не вистоїть в умовах кліматичних змін.

Він не виключив, що, коли в Криму не буде вистачати води для споживчих потреб громадян, тоді Кремль може вдатися до сценарію військового вторгнення в Україну, і навіть відкритої війни через Північно-Кримський канал. Передає Politeka.net з посиланням на Крим.Реалії.

«Питання таким чином стає все більш гострим. Я боюся, що в якийсь момент комусь в Кремлі може здатися, що от треба вирішити це питання. Раз ми не можемо, чи не хочемо це вирішити технологічним шляхом, то явний вихід – завоювання Північно-Кримського каналу до Дніпра. Це означало б велику війну», – зазначив Андреас Умланд.

Раніше повідомлялося, що 2020 рік став для Криму найбільш посушливим за останні 150 років життя на півострові.

Про це мовить "Крим.Реалії".

У зв'язку з цим, невизнані "влади" анексованого півострова були змушені піти на специльные заходи.

Журналісти заявили, що окупанти призупинили скидання води з Білогірського водосховища "з метою збереження корисних запасу води у водоймі напередодні самих посушливих місяців року – липня і серпня".

У той же час, з суміжного Білогірському Тайганського водосховища продовжується скид води у річку Бьюк-Карасу, яку використовують для потреб Східного Криму.

У травні верхів'я Білогірського водосховища повністю пересохли.

Також уточнювалося, що США не планує знімати санкції з РФ, а навпаки буде їх продовжувати і посилювати через анексію Криму і окупацію Донбасу.

Про це у власному заяві повідомив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор.

«Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів у підтвердженні того, що наші санкції проти Росії будуть залишатися в силі до тих пір, поки РФ повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти до тих пір, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом», - зазначив він.

Відзначається також, що посол Білого Дому у своїй заяві закликав Кремль повернути Україні анексований Крим і Донбас, і звільнити незаконно затриманих українських політв’язнів.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що водосховища в Криму обміліли, річка на межі зникнення.