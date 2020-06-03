Американський бізнесмен й інженер Ілон Маск, який нещодавно успішно відправив на кораблі Crew Dragon астронавтів на МКС, розкритикував технічний «прогрес» РФ

За словами американця, конструктор ракетно-космічних систем Сергій Корольов перевернувся б у труні, якби дізнався, що в 2020 році все ще використовуються космічні кораблі «Спілка». Про це він заявив під час інтерв'ю на сцені конференції SATELLITE 2020, передає Politeka.net.

«Давайте будемо чесними: чому "Союзи" все ще літають? Корольов, швидше за все, зараз в труні перевертається. Її ж (ракету – прим. ред) розробили в 50-их. Якби Корольову й іншим сказали, що «Союзи» все ще запускають в 2020 році, вони б вважали це безумством. Але «Союзи» літають. Ми не хотіли б опинитися в подібній ситуації. Це хороша ракета, просто настав час рухатися далі», – сказав Маск.

Відео цієї частини інтерв'ю розлетілося в російському сегменті соцмереж. Зокрема, їм поділилася в Twitter блогер pani Walewska. Публікація викликала жваве обговорення.

«У нас і президент відтоді запускається. все розгойдується і розгойдується. Випалене поле вже навколо, все прискорюється. Зараз обнулиться, і все полетить», «Гаразд союзи, УАЗи ще випускають з тих же років, що і ці союзи, уази, карл!», «Але з УАЗами є суттєві зміни - змінилася колірна палітра.))) А це є ознака прогресу!», «Рогозін не схвалює ці слова. Тому що Рогозін один розуміє толк у ракетах», «Так що вкрали, на тому і літають! Спасибі фон Брауну, Царство йому небесне! Розумний був штурмбанфюрер СС.... Досі б палицями по воронам кидали)», «Прикро за державу, яку просто розірвали на частини путіноіди. Скільки ж у нас вкрали», – пишуть під публікацією.

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