Артист і письменник Антін Мухарський розкритикував гумор «95 Кварталу» і його проекту «Свати»



Свій коментар він дав в інтерв'ю Обозревателю.

За його словами, жарти "кварталівців" є образливими для українців.

"А х*хлы це ковтають, і малороси це ковтають, і ржуть самі над собою. Дебілізація суспільства набула дуже високий рівень. Хочу сказати, що репутація актора у нас дуже розмита. Безумовно, «95 Квартал» має свою чітко сформовану аудиторію, яку я визначаю малоросійської», — підкреслив письменник.

А ось серіал "Свати" він вважає пропагандистським.

"Не можу дивитися «Свати». Я його визначаю, як одне з проявів жлобологіії. Персонажі, які там працюють, ставлять за мету популяризацію пострадянських, трохи бидляцьких форм поведінки, стосунків у сім'ї. Там використовуються відверті ідентифікатори російського простору, який робить цей серіал експортним варіантом для РФ. Всі це прекрасно розуміють», — зазначив артист.

Раніше відома письменниця Лариса Ніцой висловилася про українську мову

Вона звинуватила українців у тому, що вони дуже терпимі до висловлювань і дій проти української мови. При цьому вона "розділила на категорії" українців, які розмовляють російською.

На її думку, одні потребують психологічної допомоги, а інших навряд чи зміниш.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови.

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