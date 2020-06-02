Артист і письменник Антін Мухарський розкритикував гумор «95 Кварталу» і його проекту «Свати»
Свій коментар він дав в інтерв'ю Обозревателю.
За його словами, жарти "кварталівців" є образливими для українців.
"А х*хлы це ковтають, і малороси це ковтають, і ржуть самі над собою. Дебілізація суспільства набула дуже високий рівень. Хочу сказати, що репутація актора у нас дуже розмита. Безумовно, «95 Квартал» має свою чітко сформовану аудиторію, яку я визначаю малоросійської», — підкреслив письменник.
А ось серіал "Свати" він вважає пропагандистським.
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"Не можу дивитися «Свати». Я його визначаю, як одне з проявів жлобологіії. Персонажі, які там працюють, ставлять за мету популяризацію пострадянських, трохи бидляцьких форм поведінки, стосунків у сім'ї. Там використовуються відверті ідентифікатори російського простору, який робить цей серіал експортним варіантом для РФ. Всі це прекрасно розуміють», — зазначив артист.
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