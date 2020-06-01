Україна повинна і далі блокувати постачання води в окупований Крим, щоб дотиснути Росію

Як повідомляє Politeka.net, про це колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив під час онлайн-конференції, передає "Укрінформ".

Дипломат порекомендував українцям дотримуватися суворої політики по відношенню до Росії і не пускати воду в Крим. Як зазначив Джон Гербст, українська влада повинна і далі обмежувати росіян в ресурсах - нехай відчують високу ціну, яку доводиться платити за окупацію.

"Припинення водопостачання є важливим компонентом в цьому питанні", - підкреслив колишній посол.

Джон Гербст додав, що підтримує посилення антиросійських санкцій з боку США та Євросоюзу. Він сумнівається, що Захід введе нові обмеження, однак вони не змусять себе чекати, якщо РФ почне загострювати ситуацію. Експерт тут же додав: "Санкції самі по собі продовжують чинити серйозний вплив на Росію".

Варто відзначити, що після незаконної анексії Криму Україна перекрила доступ до дніпровській воді з материкової частини країни ось вже кілька років Кремль безуспішно намагається змусити українську владу відновити поставки. Крім того, Москва просить скасувати всі міжнародні санкції, поки не закінчиться епідемія китайського вірусу.

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