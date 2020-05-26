Російський режисер Олександр Сокуров розповів про великий промах Росії Так, він висловив думку, що проблеми Росії без серйозних змін державного будівництва та структури держави не вирішити.

Російський режисер Олександр Сокуров заявив, що Росія замість розвитку на даний момент рухається назад. Про це він сказав 2018 року в інтерв'ю "Радіо Свобода".



"Ми поки що йдемо назад, може бути, дійдемо року через три–чотири, і що далі? А далі треба зрозуміти, куди йти – знову будувати соціалізм чи ту нову систему, яка сьогодні сформувалася? Спочатку ми експериментували в 1917 році – пішли в соціалізм, куди ніхто не ходив, окрім нас. Росія вчинила страшний експеримент над собою – і програла. Довелося повзти навкарачки тому – а там уже нікого немає, більшість вбито – разом з їх життєвим досвідом та господарським устроєм. Там тільки трупи валяються", – підкреслив Сокуров.

Режисер заявив, що у нього самого вже давно немає питань до російським політикам.

"Насправді нічого складного в становищі Росії немає, у мене давно немає запитань до наших політиків, я розумію, в яку сторону все йде. Я дав собі слово більше не давати прогнозів, на які все одно ніхто не звертає уваги", – переконаний він.

Сокуров висловив думку, що росіяни генетично схильні до науки і мистецтва, але тільки не до державного будівництва.

"Просіть у бога розуму, більше нічого не треба. Мені здається, у російських людей тут дефіцит", – додав режисер.

На його думку, зміна влади в країні не вирішить проблем Росії.



"Ті, хто критикує Путіна за Сирію, отримають ту ж величезну країну з величезними кордонами і величезною армією, яку доведеться не тільки тренувати, але і періодично садити на гарячу сковорідку, інакше вона не зможе захистити країну. І у них буде великий військовий бюджет і все те ж саме, що відбувається зараз. Без серйозних змін державного будівництва, структури держави, відносин між регіонами проблему не вирішити. А без цих змін, на мій погляд, Росії не бути", – зазначив Сокуров.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

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