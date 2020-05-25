Головний герой відомого українського фільму "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк розповів про відносини України з Росією

На його думку, в Україні люди не роблять висновків з трагічної історії, повторюючи одні і ті ж помилки, довіряючи ворогові.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам видання Обозреватель.

За його словами, події, які йому довелося пережити у фільмі, і те, що нині відбувається в Україні – збройний конфлікт на Донбасі, анексія Криму – паралельні. Він зазначив, що створюється таке відчуття, немов історія України повторюється через 100 років.

"Звичайно, події, описані у фільмі "Чорний ворон", паралельні тому, що відбувається в Україні сьогодні. На жаль, в Україні люди не роблять ніяких висновків з трагічної історії, вони наступають на одні і ті ж граблі постійно продаються тощо. Це все дуже страшно, але, на жаль, не повчально", – розповів він у розмові з журналістами.

Цимбалюк зазначив, що в Україні мала кількість людей знає "хворобливу і трагічну історію нашої країни. За його словами, такий стан справ робить нашу країну слабкіше, адже люди перестають вчитися на помилках минулого. А багато українців все ще недооцінюють росіян - що є неймовірною помилкою

"Як ця земля захищалася всі ці століття, скільки крові було пролито. І все одно ми (українці прим. ред.) довіряємо ворогові, робимо одні і ті ж помилки. Ще й між собою не можемо досягти ніяких поглядів однодумців, а це зсередини робить нас слабшими", – резюмував актор.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв’янський розніс “Квартал 95″ без Зеленського.