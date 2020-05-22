Знаменитий російський актор Оскар Кучера розповів, чому продовжує відвідувати Україну

За його словами, він буде відвідувати Україну, тому що не бачить в ній своїх ворогів. Таку думку 2017 року він озвучив в інтерв'ю для Собеседника.

Актор також додав, що в Україні його чекають українські глядачі перед якими він любить виступати і кожен з них розуміє, що мистецтво поза політикою.

"Я приїжджаю в Україну, тому що я не бачу там своїх ворогів. У мене там є глядач. А ще у мене в Україні сестра живе і племінник. Глядачі у нас – і в Росії, і в Україні – чудові. І слава Богу, вони розуміють, що мистецтво вище політики", - зазначив Кучера.

На його думку, зустрічаються і недружньо налаштовані люди, наприклад, так звані "диванні критики", які розпалюють ненависть між Україною і Росією. Він вважає таких людей ворогами, які втягують у свої чвари інших жителів.

"Але є винятки, ті самі диванні тролі. Одні пишуть в соцмережах: навіщо ви приперлися до нас в Україну? Інші: навіщо ви туди до них поїхали? І далі інші, вже однакові гидоти – "гроші вам очі застять" і так далі. І ось що я хочу сказати: неуважаемые диванні тролі, варитесь у своєму пеклі самі! Ви – з якого б боку не плювалися – самі собі пекло влаштовуєте. Не втягуйте туди артистів і взагалі нормальних громадян. Крымнаш, крымневаш, агресори, узурпатори, посіпаки американські – як тільки один одного не поливають. Ідіотів скрізь вистачає", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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