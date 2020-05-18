Режисер і театральний художник Ніко Лапунов розповів про проблему на Кримському півострові

За його словами після анексії Криму Росією на півострові неможливо було знаходитися через "постійне відчуття 1937 року".

Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю "Крим.Реалії"

За його словами, його буквально "виштовхувало" з окупованої території.

"Коли ти кожен день бачиш в Криму ось це мракобісся... а потім я спостерігав, як ОМОН в'їжджає у двір кримськотатарського театру. З'являється відчуття 1937 року. Ти читав про це, а ось воно відбувається. Я зрозумів, що мені там не місце. Якби не речі і нестача грошей, я б виїхав раніше", – пояснив режисер.

Лапунов зізнався, що не дивлячись на те, що він не є корінним кримчанином, півострів був для нього справжнім домом.

"Мені було комфортно, я навіть намагався нікуди не виїжджати. У нас був сад на даху в центрі Сімферополя, ми там пили вино, каву. А в підсумку Крим просто відрубали – не можу інакше це назвати. А люди ще й повірили картинці з телевізора, що тепер до них туристи поїдуть ешелонами", – сказав він.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Олексій Герман-молодший зробив несподівану заяву про Україну.

Так, він заявив, що в Україні є "певний культурний геноцид Східної України". За його словами, його дратують пости в соцмережах про вбитих терористів.

При цьому він порушив тему війни на Донбасі, дорікнувши українцям. Крім того, він заступився за бойовиків на Донбасі, звинувативши Україну в розколі.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв’янський розніс “Квартал 95″ без Зеленського.