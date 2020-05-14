Відомий рок-музикант Найк Борзов висловився про дії російської влади

Борзов впевнений, що знайти спільну мову з представниками «верхівки в Росії неможливо, а ходити в Кремль попити чай, він не вважає за потрібне.

Таку думку він висловив в 2019 році для журналістів видання Собеседник.

«Я вважаю, що це безглуздо для того, щоб щось там вирішити. Діалог з владою — це не у нас. Ну а з тієї точки зору, щоб просто посидіти в Кремлі і поспілкуватися з першими особами — напевно, це було б прикольно, але я не ходив», — він підтвердив раніше сказані слова.

Також він висловив думку, нехай жартівливу, про те, що в Кремлі могли створити спеціальний рекламний відділ, який за допомогою скандалів привертає увагу до тих або інших персон, забезпечуючи їм популярність і впізнаваність.

«Я думаю, що просто в Кремлі з'явився якийсь піар-відділ, який працює з музикантами та іншими представниками «творчої інтелігенції», і тими потужностями, якими вони розташовують — внутрішні органи, суди, комітети і так далі, — роблять скандальну репутацію певним артистам, і, відповідно, рекламу. Але це таке як би моє хі-хі — ха-ха думка. Проте в кожному жарті є частка жарту», — завбачливо зазначив він.

Він також нагадав, що колись рокерів труїли можновладці, а тепер це стосується і російських реперів.



«Мені здається, що зараз це набуло якийсь рівень шаленого фанатизму, коли всі кинулися забороняти музику, рятувати дітей, моральний стан населення і так далі. Але, на жаль, беруться не з тієї сторони і роблять речі, які, навпаки, створюють ще більший негативний фон в цьому напрямку», — вважає рокер.

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