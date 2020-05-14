Російський режисер Ілля Хржановський розкритикував режим президента РФ Володимира Путіна і похвалив Україну

Таку думку автор скандального проекту "Дау. Дегенерація" озвучив в інтерв'ю Українській правді, зазначивши, що Росія йде в бік закритого світу.

За його словами, в Росії пропагандистська машина формує свідомість людей і руйнує їх, а в Україні такого немає.

"У Росії є пропагандистська машина, яка формує свідомість і погляди людей, таким чином руйнуючи їх. В Україні такого немає. Я дуже боюся закритості цього світу, того, що він виявиться закритим особливо після пандемії", – зазначив він.

При цьому Хржановський підкреслив, що Путін зовсім не "надлюдина".

"Він – людина, яка 20 років при владі, оточена приблизно одними й тими ж людьми. Це змінює людину так, що вже не розумієш, з чим маєш справу… Путін є просто людиною, який опинився в позиції надлюдини. І цю позицію йому створили люди навколо", – сказав режисер.

Крім того, він зазначив, що в Україні, як державі все набагато краще, ніж в Росії.

"Якщо, наприклад, в Росії зі мною трапилася історія, як в Україні зараз (скандал з фільмом "ДАУ. Дегенерація" – Ред.), то я б точно розумів, що це державний механізм. Значить, завтра мене вже точно швидше за все посадять. Тому що цей механізм працює безальтернативно. В ньому немає, не може бути ніякого плюралізму думок, жодної можливості щось обговорювати", – зазначив Хржановський.

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