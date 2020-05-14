Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як громадянам пережити непрості часи епідемії

Білорусам, які в результаті пандемії залишилися без роботи і засобів до існування, глава держави дав пораду, передає Politeka.net.

«Якщо людина втратила роботу або ж у неї немає роботи. У цей непростий час людина повинна спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Ну, може бути, і не зовсім прийнятну і улюблену нею» – заявив глава Білорусі на нараді з членами уряду і своєї адміністрації.

Відповідне відео опублікував у Twitter Вашингтонський Обком.

«Лукашенко дає пораду людям, які втратили роботу: Знайдіть іншу! Коли ти вже сам знайдеш собі іншу роботу?», – підписав публікацію топікстартер.

Лукашенко даёт совет потерявшим работу: Найдите другую!



Когда ты уже сам найдёшь себе другую работу? pic.twitter.com/K2hadOrzBD — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) May 13, 2020

Коментарі під постом – відповідні:

«Лукашенко краще за кого б то не було знає, що президентство в Білорусі – це єдина його робота, що гарантує йому його свободу пересування як мінімум і життя як максимум!», «Вся надія на пандемію», «Шити рукавички будівельні в красивій камері на 40 осіб, наприклад», «От же м*дак! А він сам на іншу роботу не хоче?».

Станом на 14 травня загальне число заражених коронавірусом в Білорусі склало 25 825 людей, померли 146 осіб.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що парад на 9 травня допоміг людям оздоровитися.

В той час, як в усьому світі дотримуються карантину через пандемію і скасовують масові заходи, політик влаштував парад з нагоди Дня перемоги. Тепер же президент похвалився його «цілющими» властивостями:

«Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди перебувають на повітрі, це не гірше, ніж вони там десь будуть зачинені. Це військові люди були, дуже багато, які перехворіли. Ну і що ми отримали? У Мінську значне - вчора у два рази - зниження пневмоній».

Нагадаємо, Лукашенко зізнався, як переміг Путіна: «Ми не говоримо, що бога за бороду взяли, але...».

Як повідомляла Politeka, осмілілий Лукашенко в розпал епідемії дав Путіну урок патріотизму.

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