Окупований Луганськ все більше перетворюється на територію без життя, придатну хіба що для зйомок фільмів про апокаліпсис

Як зараз виглядає українське місто, куди шість років тому прийшов «руський мир», показав у своєму блозі відомий білоруський журналіст Максим Мірович. Знімки йому прислали його друзі, які бувають або живуть у цьому місті.

Він підкреслив, що «совок», яким так часто марять пропагандисти, продовжує знищувати людей, міста і країни, а спонсори і підбурювачі «новоросій» є сталіністами. Фінансовані кремлівським режимом, вони ведуть війну з цивілізацією.

На фото, опублікованих автором, занепад Луганська представлений у всій своїй непривабливій правді.

«До 2014 року місто Луганськ було середньостатистичним українським містом і досить непогано розвивалося, але потім туди прийшли путінські бойовики, які спробували звільнити місто від України — результатом чого стали тисячі загиблих, сотні тисяч біженців і мільйони розорених людей. Сучасний Луганськ являє собою мертве місто-антиутопію, в якому можна знімати чергові випуски фільму «Чорнобиль» чи «Я легенда». Втім — знімати буде проблематично, тому що будь-яку людину з камерою "служби безпеки ЛНР" можуть відправити «на підвал» — нинішній Луганськ повернувся назад в СРСР, прямо в 1937 рік», – написав Мирович.

З приходом окупантів кілька підприємств, які давали городянам роботу і зарплату, зупинилися. Багато заводи взагалі розпиляли на метал у везли в Росію. Таку долю зараз якраз переживає колишній завод імені Леніна, який пиляють навіть ночами.

Ті ж, що якимось чудом ще працюють, отруюють все навколо, в тому числі й водойми.

Маршрутки навівають дику тугу, оскільки це залізні коробки на колесах з іржавим салоном і порваними сидіннями. Не милися та не ремонтувалися вони років шість, напевно.

Не оминула сумна доля і місцеві медзакладиі. Так, міська лікарня №5, в якій до 2014 року лікувалися тисячі людей і працювали приватні кабінети, нині закрита. Там, де раніше метушилися лікарі, тепер панують мародери.

До речі, відзначає автор, ця лікарня є точною копією прип'ятської МСЧ-126. Правда, якщо там занепад – результат найбільшої катастрофи, то в Луганську довести все до такого стану допомогли самі жителі і «визволителі».

Зайшовши в луганські магазини, багато людей переживають дежавю: подібна картина була в радянський час. Хоча голоду в місті немає, полиці магазинів до болю нагадують асортимент магазинів часів «совка»: один вид товару викладають на цілу полицю, щоб полиці не здавалися порожніми. Тут є сіль, сода, мюслі, крупи, місцями овочі. А ось чого дійсно повно, так це дешевого алкоголю.

А ось кадри того, як працює міська інфраструктура і чим живе визволене місто в цілому.

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