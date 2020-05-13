У Криму невдоволення росіянами досягло небачених висот

Про це у своєму блозі для «Антикора» пише КРИМський Бандерівець.

За його інформацією, раніше в цей час, коли спека ще не повністю накривала півострів, першими в шорти і літні сукні вбиралися приїжджі, поки місцеві ще ходили в штанях і кофтах. Тепер же «ранні» шорти стали в Криму предметом насмішок.

Крім того, слова «Москва» і «москвич» все частіше стали вимовлятися в негативному ключі, наголошує блогер:

«На днях я навіть почув, як ватна знайома кричала своєму чоловікові: “Не здумай одягати шорти, щоб тебе не прийняли за росіянина і не побили".

Ще один приклад – історія приїжджої росіянки, яка вирішила поцікавитися у жителів Севастополя, чи вона зможе виїхати з міста у період карантину, не маючи прописки. У відповідь їй написали «Тільки назовсім», «Так, можна, в Москву. Почхай на них від усіх нас».

Як зазначає автор, у Керчі вимовлене вголос слово «Москва» може обернутися великими неприємностями.

Так, москвич на одному з місцевих форумів поцікавився, як йдуть справи з тими, хто приїжджає на півострів з материка. Мовляв, треба бути на самоізояції чи відправлятися в обсервацію, якщо є своє житло, але немає прописки?

Шквал відповідей, який посипався на нього, навряд чи порадував топікстартера.

«С*ка, чого ви сюди лізете всі зараз… Заразу цю тягнете сюди?», «(Понаїхавша з Москви пише) Ооо, зараз на вас дикуни накинуться. У Керчі взагалі небезпечно вимовляти слово «Москва». Тут зомбі полощуть тих, хто з Москви їде. Забули, як туди їздили на заробітки за шматком хліба, мабуть», «Обсерватора в Керчі немає! Відмінний обсерватор в Євпаторії! Якщо є «своє житло», пред'являєте документи (в оригіналі) на нерухомість і будете самоізольовані за адресою цієї нерухомості, готуйтеся до перевірок тільки!», – цитує блогер.

Раніше ми писали про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що українці самі упустили Крим. Як заявив політик, жителі України докоряють йому позицією через півострів. Президент нагадав, що ще в 2014 році визнав його російським, за що піддався критиці.

За словами Лукашенка, українці самі не змогли пояснити, що саме вони зробили для захисту Криму від російських окупантів. Нібито, вони повинні були відстоювати півострів ціною власного життя.

Нагадаємо, російський актор Пєвцов цинічно передбачив майбутнє Криму.

Як повідомляла Politeka, Мухарський озвучив важливу причину втрати територій України.

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