Колись багатолюдний і галасливий Донецьк перетворюється на місто-привид
Навіть 9 травня, в день, який місцеві жителі завжди святкували з розмахом, колишній мегаполіс вразив порожнечею. Відповідні фото опублікував у своїй колонці на OBOZREVATEL блогер Фаш*к Донецький.
«Це місто росіяни і колаборанти перетворюють в задрипинськ, у провінцію рф. Від колишнього лиску міста залишився хіба що стадіон, все інше або розкрадено, або ріжеться на метал, або скоро буде вивезено на росію», – пише автор.
Він додав, що всього за кілька сотень метрів від Донбас-Арени розташована військова база «ДНР» з важким озброєнням, серед якого – танки і системи залпового вогню «Град».
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На знімках – практично безлюдні вулиці колись міста-мільйонника, що приймало Євро-2012.
«Зверніть увагу на величезну кількість щасливих людей на вулицях і долари на асфальті. Ой, не так написав - фото зробив агент сбУ, який спеціально бігав по Донецьку і знімав так, щоб не видно було людей. Так де ж люди, особливо ті, хто робили картинку для росЗМІ, фанати недореспубліки?», – іронізує він.
Все пояснюється просто.
«А ці лицеміри сидять по домівках. Частина виїхала до Хунти, коли побачила, у що перетворився регіон, частина виїхала на росію. Звичайні ж цивільні ватани, які в 2014-му році рвали горло на камери росТБ, тупо працюють за їжу станом на зараз і вважають зарплату таджика в москві межею мрій», – пояснив він.
За словами автора, жителям плювати на день у календарі, оскільки головним завданням стало виживання.
«Епілог. РФ виробляє тільки г*вно і війну, це я вам як житель окупованого рф Донецька кажу. Кінець», – підсумував свою розповідь блогер.
Нагадаємо, пропагандисти «ДНР» звинуватили Україну в початку конфлікту на Донбасі.
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