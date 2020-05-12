Російський актор Дмитро Пєвцов зрадів, що Крим став частиною "Русского міра"

Як повідомляє Politeka.net, скандальна зірка кіно розповів про майбутнє півострова в інтерв'ю російським ЗМІ.

Дмитро Пєвцов, якому заборонили в'їзд в Україну, вибухнув маячнею про велич Росії. Він також навів безглузді докази того, що у Криму з РФ є багато спільного.

"Росія – це місце сили, це Богом обрана країна, і Росія, напевно, найголовніша частина "Русского мира", яка знаходиться на планеті Земля, Крим зі своєю приголомшливою абсолютно давньої, такою трагічною історією, і ті люди, які тут живуть – це ще одне підтвердження того, що таке Росія, на невеликому шматочку", - заявив актор.

За словами Дмитра Пєвцова, він задоволений незаконної анексією Криму. Крім того, артист звернувся до жителів півострова з побажанням:

"Я дуже радий, що Крим – наш, Севастополь – наш, я просто побажав би кримчанам терпіння, тому, що не всі швидко відновлюється".

Знаменитість передбачив, що буде в Криму завдяки російській окупації. На його думку, росіяни перетворять півострів у промисловий регіон. Він пояснив, чому саме Крим приваблює окупантів.

"Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє Криму, я думаю, тут буде прекрасна абсолютно здравниця, по-перше, по-друге, буде промислова дуже успішна частина Росії, ну і клімат тут такий, що сам Бог велів тут жити, працювати, ростити дітей, відпочивати", - підсумував Дмитро Пєвцов.

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