Актор розкритикував життя в РФ, яка відірвана від цивілізації

Російський актор Олексій Серебряков жорстко пройшовся по реалій РФ і передрік майбутнє країни

Так, він вважає, що «сучасна Росія стала набагато цинічніше, ніж передує їй СРСР, але будь-які спроби висловитися і уявна свобода слова – це лише фікція і «струс повітря».

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Лента.ру.

Тим не менш, незважаючи на обґрунтований песимізм, Серебряков вважає, що майбутнє у країни є, правда, при дотриманні ряду умов.

За його словами, росіянам слід «прийти до тих категорій, до яких цивілізація вже прийшла в інших країнах». Він зазначив, що якщо не буде моралі та цивілізації в Росії, то люди перегризуть один одного і будуть продовжуватися війни.

«Повинна бути свобода і відповідальність і право відстоювати свою відповідальність. У РФ немає свободи слова. Свобода слова, свобода вираження своєї думки, незалежні суди, ну і тому подібне. І ці досягнення цивілізації допомагають виживати всім. Як свого часу виникло «не убий», «не вкради», «не забажай» і так далі — для того, щоб люди один одного в Росії не перегризли, щоб не було нескінченної війни з Україною. Горя, болю і страждань людям (росіянам прим. ред) життя і так пропонує в надлишку» заявив він.

Артист зізнався, що любить і Росію, і навіть «готовий порвати глотку» за свою країну, але не може закривати очі на очевидні речі.

Йому дуже хочеться, щоб країна асоціювалася не з «п'яним матросом з маузером», а була синонімом поваги до людської гідності та цінностей, освіченості та ввічливості.

«Я бачу, що йде не так. Зовсім не так, як повинно бути. Ми просто один одному це все декларуємо. Нас дуже мало, але буде більше і більше. І буде знання і досвід. Досвід минулого. І не п'яний матрос з маузером, а ввічливість, освіченість, повага до цінності людської гідності. Звучить оптимістично, хоча я відчуваю себе песимістом, — підкреслив Серебряков.

На питання, чи не здається йому, що сучасна Росія – це Радянський Союз версія 2.0, він зазначив, що країна стала «набагато цинічніше».