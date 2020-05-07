Під час передвиборної кампанії Володимир Зеленський обіцяв завзято боротися зі старою системою управління в країні

Проте минув рік, як колишній комік став главою держави, а обіцянки так і залишилися обіцянками. Більш того, він примудрився переплюнути своїх попередників, пише на своїй сторінці у Фейсбуці відомий український політолог Віталій Бала.

Черговою демонстрацією цього стала його реакція на вимогу українських громадян звільнити голову офісу президента Андрія Єрмака і притягнути його до кримінальної відповідальності, оскільки при ньому процес капітуляції України перед Росією значно прискорився.

У своїй відповіді на петицію Зеленський заявив, що Єрмак «дотримується норм Конституції, а підписання 11 березня 2020 в Мінську Протоколу Тристоронньої контактної групи є частиною поточної роботи щодо реалізації Комплексу заходів, а також інших документів, які складають «пакет» досягнутих в Мінську у 2014 - 2015 роках домовленостей».

«У відповідь на петицію, підтвердив, що друзі, знайомі можуть робити, що хочуть, і він їх не буде звільняти», – констатує політолог.

Бала також відзначає той момент, що у своєму зверненні Зеленський звинуватив голів ОДА, яких сам і призначав, бо ніяк не хоче брати на себе відповідальність за ситуацію в країні.

Щодня кількість українців, які одужали від коронавірусу, стабільно зростає. Це додає оптимізму. Водночас ми не повинні розслаблятися, треба виходити з карантину дисципліновано та згідно з поетапним планом. А тепер – про ставлення до наших лікарів у окремих регіонах. Нагадую, що ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють COVID-19. Проте в окремих областях ці кошти не було виплачено. Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тож не можу сказати всіх слів, яких заслужили окремі чиновники на місцях. Шановні голови ОДА, доручаю якнайшвидше погасити заборгованість перед лікарями, інакше можете залишитися не тільки без заробітної плати, а й без посади. На наступному тижні ми отримаємо інформацію по кожній лікарні та кожному медичному працівнику щодо одержання зарплати та надбавок. Далі кілька слів про політику. Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар’єри для регіональних партій. Таким чином старі політики хочуть попри політичну волю мешканців області «пролізти» до місцевих органів влади. Фактично ж – позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще. Я цього не допущу. Право бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України. Тому ніяких 2/3, 5% чи інших «схем» не буде. Це позиція і моя, і партії «Слуга Народу». Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 6. Mai 2020

Йдеться про ту частину, де президент закликає керівників ОДА подбати про виплату надбавок медикам, які протидіють COVID-19. В іншому випадку він пообіцяв залишити чиновників не тільки без зарплати, але і без посади.

З цього випливає, що стара система управління в країні, яку Зеленський так завзято критикував й обіцяв зламати, не тільки збережена, вона удосконалюється і стала набагато гіршою і шкідливішою для країни.

«Фейкові зміни і реформи найкраще вдаються фейковим політикам. (С)», – підсумував свій пост цитатою Віталій Бала.

Нагадаємо, «слуги народу» перейшли межу з погрозами.

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