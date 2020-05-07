Під час передвиборної кампанії Володимир Зеленський обіцяв завзято боротися зі старою системою управління в країні
Проте минув рік, як колишній комік став главою держави, а обіцянки так і залишилися обіцянками. Більш того, він примудрився переплюнути своїх попередників, пише на своїй сторінці у Фейсбуці відомий український політолог Віталій Бала.
Черговою демонстрацією цього стала його реакція на вимогу українських громадян звільнити голову офісу президента Андрія Єрмака і притягнути його до кримінальної відповідальності, оскільки при ньому процес капітуляції України перед Росією значно прискорився.
У своїй відповіді на петицію Зеленський заявив, що Єрмак «дотримується норм Конституції, а підписання 11 березня 2020 в Мінську Протоколу Тристоронньої контактної групи є частиною поточної роботи щодо реалізації Комплексу заходів, а також інших документів, які складають «пакет» досягнутих в Мінську у 2014 - 2015 роках домовленостей».
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«У відповідь на петицію, підтвердив, що друзі, знайомі можуть робити, що хочуть, і він їх не буде звільняти», – констатує політолог.
Бала також відзначає той момент, що у своєму зверненні Зеленський звинуватив голів ОДА, яких сам і призначав, бо ніяк не хоче брати на себе відповідальність за ситуацію в країні.
Йдеться про ту частину, де президент закликає керівників ОДА подбати про виплату надбавок медикам, які протидіють COVID-19. В іншому випадку він пообіцяв залишити чиновників не тільки без зарплати, але і без посади.
З цього випливає, що стара система управління в країні, яку Зеленський так завзято критикував й обіцяв зламати, не тільки збережена, вона удосконалюється і стала набагато гіршою і шкідливішою для країни.
«Фейкові зміни і реформи найкраще вдаються фейковим політикам. (С)», – підсумував свій пост цитатою Віталій Бала.
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