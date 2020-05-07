Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова знову стала об'єктом насмішок через безглуздий вигляд

Мережу облетів знімок чиновниці, на якому вона позує в короткій сукні, що не доходить до колін, чорних босоніжках на пласкій товстій підошві і в чорній бейсболці з малюнком.

«Співробітниця МЗС не повинна бути красивою! Навпаки добре, що Маша схожа на запійну мавпу, адже вона тим самим вселяє страх ворожим дипломатам!», – жорстко підписав кадр в Twitter блогер Анатолій Трупінін.

Зазначимо, що для чиновника такого рівня Захарова дійсно виглядає безглуздо, а її сукня ніяк не за статусом 44-річній жінці. Кепка так само не «клеїться» до загального образу, а неправильно підібрана білизна і сумочка на ланцюжку і зовсім забивають останній цвях у наявність почуття смаку і стилю.

Однак, судячи з фото, це її особливо не бентежить.

У свою чергу коментатори не пошкодували сарказму на адресу правої руки Сергія Лаврова, міністра закордонних справ РФ.

«З такими грошима бути такою чмарою, прости Господи! А руки, як у посудомийки!», «Не повинна підтверджую, мало того, вона повинна бути трошки немита, з легким ступенем перегару і в міру наркотично сп'янілою, так переможемо!», «На наркоманку героїнову більше схожа», «Дипломати тремтять!», «я тут ходячих мерців додивляюся, був би асистентом по персоналу, взяв би її в зомбі масовку)))», «Штукатурщиця з общаги», «Наша Маша - зброя російської дипломатії», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що Захарова стала героєм нової яскравої фотожаби. У звичному для себе стилі Марію Захарову висміяв відомий російський художник Ігор Поночовний, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На фотожабі можна побачити нетверезу Марію Захарову, яка сидить в оточенні порожніх пляшок. Автор також домалював дипломату синці під очима, зробивши відсилку до чуток про можливу алкогольну залежність спікера МЗС РФ.

Нагадаємо, Захарова довела росіян ганебною витівкою й отримала потужний ляпас від Собчак.

Як повідомляла Politeka, перелякана Захарова розлякала росіян своїм брудним волоссям, скандальний кадр вже в мережі.

Також Politeka писала, що Захарова оскандалилася погрозами іноземцям через вірус.