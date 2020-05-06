Фонд РФ для кризових часів не допоможе Росії подолати наслідки пандемії та економічної кризи



Таку думку висловив професор Паризького інституту політичних досліджень і колишній головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Сергій Гурієв, передає The Washington Post.

"Це безпрецедентний шок. Ціни на нафту знаходяться на рівні, якого Путін ніколи не бачив, так що це щось зовсім нове. Також є пандемія і економічна криза, теж внутрішній, а не тільки пов'язаний з цінами на нафту", - зазначив економіст.

Експерт нагадав, що в березні міністр фінансів РФ заявив, що спеціальних резервів Росії вистачить на 6-10 років, достатньо для того, щоб дочекатися відновлення цін на нафту. Гурієв не згоден з цим, і стверджує, що запаси можуть вичерпатися вже до кінця року.

Він підкреслив, що президент РФ допустив помилку, і замість того, щоб запустити в дію економічні двигуни, він розглядає будівельну і автомобільну промисловість як драйвери, які виведуть країну з кризи.

Але такі дії Путіна можуть плачевно позначитися на самих росіянах. Експерт упевнений, що після ізоляції сім'ї можуть бути настільки надломлені, що у них може не вистачити грошей на покупку нової машини або квартири.

Раніше ми повідомляли, що в «ДНР» звинуватили Україну в тому, що вона може бути причетна до поширення епідемії китайського вірусу в «молодій республіці».

За словами спікера «ДНР» , всього на території України функціонує 15 американських біологічних лабораторій, роботу яких курирує ЦРУ.

Його колега по цеху вибухнув ще більш неймовірною версією. Він розповів про те, що в Києві ще з січня працюють американці. І ось слід носіїв вірусу нібито привів американську делегацію в тренувальний табір «Азова» під Маріуполем, «бойовики якого брали участь в організації мітингів в Гонконзі за замовленням Держдепу США, що фінансує їх радикальну діяльність».

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Як повідомляла Politeka, СБУ спіймали сотні агітаторів, які брехали про китайському вірус за завданням Росії.

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