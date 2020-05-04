Патріарх Московський і всієї Русі Кирило закликав забезпечених прихожан фінансово підтримати священиків РПЦ

І, як виявилося, знайшлися ті, хто погодився підтримати «бідуючих» священиків, про що глава Російської православної церкви повідомив трохи пізніше, передає Politeka.net.

За словами патріарха, в цей непростий період «кожен повинен допомагати ближньому». Він також нагадав, що «через коронавірус РПЦ «втратила кількох шанованих священнослужителів і багатьох вірних чад церкви»».

Така витівка Каирилла не залишилася непоміченою в сегменті російських соцмереж. У Twitter «Вуса Пєскова» опублікували скрін з новиною про прохання патріарха, підкресливши, що про простих прихожан не було сказано ні слова, і тут же на голову священнослужителя обрушився шквал сарказму і критики.

«Скажіть гундяю, нехай милостиню попросять не 800$, а жменьку крупи», «Їм комуналку за свої палаци нічим платити👍🏻, підтримайте рублем, можна доларом», «Нехай милостиню попросить, але не $800, а крупи!», «Годинники б свої продав або що-небудь з іншого свого дріб'язку, забезпечив би річною зарплатою відразу всіх підлеглих», «Дивні у них заклики. Так ще й у відкриту. До нудоти», «Яхту заправляти нічим», – пишуть під публікацією.

Зазначимо, що горезвісна жменька крупи, згадувана користувачами, – вже свого роду крилата фраза. Її автор – голова патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій (Смирнов), а прозвучала вона в ефірі програми «Бесіди з батюшкою».

«Відсутність якихось заощаджень і роботи ставить людей в ситуацію, як вижити», – каже ведучий. На що гість ефіру відповідає: «Це все мрії. Це йому здається. Біси малюють страшні картинки», а потім звучить феєричне: «Можна і милостиньку попросити. Просити не 800 доларів до наступного місяця, а просити жменьку крупи. Людина зглянеться і скаже: «Зараз я тобі винесу».

Тут батюшка на последнем майбахе рассказывает, что если потеряли работу и у вас закончились деньги, то вам все кажется. Это бесы рисуют страшные картинки. Рекомендует идти и просить милостыню, авось кто горсточку крупы подаст. Смотреть до конца Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 17. April 2020

Нагадаємо, заражений священик закликає українців на літургію.

Як писала Politeka, скандальний священик РПЦ "прокляв" тих, хто закриває церкви.

Також Politeka писала, що у Лаврі терміново просять у українців "пожертви" через вірус.