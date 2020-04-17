Григорій Лепс, один з улюблених артистів президента РФ Володимира Путіна, висловився про ставлення до Україні

Як повідомляє Politeka.net він висловив свою думку в одному з інтерв'ю російським ЗМІ.

Григорію Лепсу заборонили в'їзд в Україну через його позиції. Сам же російський співак увереяет, що намагається триматися поза політикою. На його думку, саме політичні чвари стали причиною конфлікту між українцями і росіянами.

"Політика, та, на жаль, розділила наші країни. І ми зараз живемо в обставинах, які часто диктують крім нашої волі вельми сумну дилему: або ти займаєшся політикою, або політика рано чи пізно займається тобою, що набагато страшніше", - зазначив він.

Григорій Лепс вважає, що артист повинен максимально коректно висловлюватися про політику. І додав, що не підтримує військові конфлікти, якими б вони не були.

"Ми в деякій мірі популярні, відомі, улюблені люди, ми співаємо пісні, нас чують мільйони і так далі і тому подібне… І якщо музиканта запитують про якісь політичні розбіжності з тією чи іншою країною, то він повинен висловлюватися досить коректно, що в загальному-то я і намагаюся робити. Але все це, на мій погляд, неправильно. А будь-якій нормальній людині, включаючи мене, будь-яка війна чужа. Що вже тут говорити", - прокоментував він.

Російський артист також пояснив, чому його заборонили в Україні: "Ну, зараз там все — вороги". А потім додав: "Сперечатися з українськими політиками не буду".

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