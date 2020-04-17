Відомий російський актор Дмитро Пєвцов грубо пройшовся по всім жителям України після того, як його внесли в "чорний список"

Як повідомляє Politeka.net знаменитість пояснив своє неприязне ставлення до українців російським ЗМІ.

Дмитро Пєвцов уславився підтримкою окупаційного режиму і тим, що не визнає вторгнення росіян на Донбас. Співробітники СБУ заборонили йому в'їзд в Україну після незаконних гастролей у Криму.

Актор заявив, що з 2014 року не відвідує територію України. На його думку, після Революції Гідності в українців "вселилися біси". Зірка театру і кіно придумав собі, що в Україні відбуваються якісь розправи: "Я переживаю, що вони невинних людей вбивають досі". Хоча до цього знаменитість часто приїжджав разом з дружиною відпочивати в Черноморку в Одеській області, де живуть його родичі.

Крім того, Дмитро Пєвцов вважає українців психічно неврівноваженими людьми. За його словами, половина жителів України страждають алкоголізмом.

"Вони там неадекватні або з похмілля все життя, есбеушники, хворі люди. Пошкодувати тільки їх можна. Припущення одне: вони там випивають-закушують весь час, випити закінчилося — в телевізор уткнулися: «О, дивись, а давай цього позбавимо!» Інших причин, нормальних, там немає".

Дмитро Пєвцов припустив також, що в Україн перевелися "професіонали". Тому в країні немає "здорового глузду" і розвалилася система управління.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" згадала український Крим, в мережі не стрималися.

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