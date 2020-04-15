Серйозна криза, що посилюється падінням цін на нафту,діями президента Володимира Путіна і епідемією китайського вірусу, може привести до руйнування Росії в її нинішніх кордонах і виникнення 7-10 окремих суб'єктів



Про це військовий експерт і блогер Анатолій Несміян (Ель Мюрід) написав на своїй сторінці в Facebook.

"Країну підпалюють. І якщо б не було вірусу, то придумали б щось інше. Конституційну реформу, приміром. Не важливо що, важливо остаточно розбалансувати систему і пустити її в рознос. І конституційна реформа Путіна, і карантин виконують одну і ту ж задачу. Країну зносять. В інтересах тих, хто буде рвати кігті", - пише блогер.

Експерт упевнений, що керівництво Кремля не зможе впоратися з важкою кризою, яка приведе до розпаду російської держави:

"Карантин-навчання. Які цілком можуть перейти в процес перехоплення влади, коли вона посиплеться остаточно, і ми в один не дуже прекрасний день прокинемося в країні, в якій раптом не стало Путіна. Помер, зник або раптово став недієздатний - та яка різниця".

"Розпад Росії призведе до утворення 7-10 нових суб'єктів. Звичайно, відразу будуть викинуті за непотрібністю регіони, які будуть баластом - наприклад, Тува, Нечорнозем'я, частини Північного Кавказу, зовсім Крайня Північ. Не до них", - зазначив блогер.

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