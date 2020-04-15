Скандальний український ведучий, голос "антимайдана" Юрій Кот, який втік до Росії виступив з пропагандистською промовою на російському телебаченні

Так, він виправдав окупантів українського Донбасу і закликав Україну до дружби з агресором.

Нахабну брехню на адресу України Кот озвучив в пропагандистській програмі "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Зрадник України спростував присутність російських військ на фронті і звинуватив у всіх злочинах путінського режиму свою рідну країну.

"Там не було військ, там були звичайні роботяги! Так, звичайно ж, приходили "ополченці", які допомагали, але з лишком перекривається цей аргумент тим, що з боку Києва хто там тільки не воює: і американці, і поляки, і прибалти, і норвежці. Там маса бойовиків, які приходять і воюють!" заявив пособник окупантів.

Після цього він перейшов до свого улюбленого міфу про єдиний "братній народ" та з награним жалем став розповідати про загиблих за час війни українців:

"І мають на це повне право. Якихось 100 років тому всі були росіянами: і Білорусь, і Україна, і Росія — всі росіяни".

Також він озвучив ультиматум, закликавши Україну до примирення з ворогом, щоб уникнути ще більш жорстких, ніж нинішня війна, наслідків. За його словами, треба дружити з Росією, інакше будуть наслідки.

"Якщо б ви дійсно хотіли і думали про майбутнє нашої країни, України, ви б знали і підтримували, що з Росією треба дружити. Тому що дружити з Росією — це дружити з головою. І зі своїм майбутнім, майбутнім свого народу. І не звинувачувати її, тому що рано чи пізно ситуація зміниться, і росіяни знову піднімуть голову в Україні", — резюмував скандальний Кот.