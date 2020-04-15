Скандальний російський актор Михайло Пореченков втратив роботу через ставлення до України

Як повідомляє Politeka.net про це артист розповів під час інтерв'ю російським журналістам.

Михайло Пореченков прославився своєю антиукраїнською позицією. Він підтримує проросійських сепаратистів і терористів, які продовжують воювати проти захисників України на Донбасі. Але навіть у Росії Пореченко поплатився за свою позицію. Він заявив, що його регулярно позбавляють ролей.

"Стали знімати з ролей. Вже з затверджених проектів", - розповів Михайло Пореченков. - Буває по-всякому. Мені просто повідомляють, що роль віддали іншому. Всі. Спочатку думав, що це збіг. Потім це повторювалося раз за разом. Я почав дивитися, куди ведуть ниточки і хто випускає проект. Все встало на місця".

Актор додав, що його така ситуація цілком влаштовує. Навіть при таких наслідки Пореченков не збирається отказыватсья від своїх переконань.

У жовтні 2014 року в мережі з'явилося відео, на якому Михайло Пореченков постріляв з кулемета "Скеля" у бік українських захисників. На ньому була синя каска з написом "Преса". В описі до ролика було сказано, що актор приїхав на позиції бойовиків в Донецькому аеропорту.

Після цього випадку українські правоохраниетли і СБУ відкрили проти Миахила Пореченкова кілька кримінальних проваджень. Крім того, дії російської знаменитості розкритикувала ОБСЄ.

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