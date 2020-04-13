Російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, висловився про "культурний геноцид" в Україні

В інтерв'ю виданню Обозреватель він розповів, що в Україні спостерігається справжній культурний геноцид, якому всіляко сприяють телебачення і вершки вітчизняного шоу-бізнесу. З цієї ж причини країна забуває справжніх артистів і цінних діячів культури.

"Що таке вишиванка? Це символ душі. У Росії тільки косовороточка дозволялася, а в українців подивіться: манжети, внизу розшите, тут і калина, і малина, прямо фруктовий натюрморт. Караваджо б заплакав, якби побачив вишиванку. У нас же цей символ української душі чіпляють на пам'ятник Леніна, цю мерзоту прикрашають нею…", - розповів він.

Певними заслугами, за словами Пашиніна, відзначилися і популярні сьогодні співаки, актори і коміки. Йому огидно дивитися на те, як українські артисти скачать перед окупантами і заробляють гроші на концертах в країні, яка роздирає Україну.

Артист додав, що все вищесказане схоже на геноцид української культури.

"І це все вливається, віщається 24 години на добу. Це якийсь культурний геноцид. Діти бачать обличчя зрадників, які оцінюють їх там багато всяких талант-шоу. Не Ніна Митрофанівна Матвієнко, не чудовий, рідкісний, унікальний актор Олексій Горбунов... Ні", - обурився Пашинін

Також ми повідомляли, що хрещений батько російського актора Анатолія Пашинина негативно відреагував на рішення хрещеника воювати на боці України.