Американський письменник Стівен Кінг заявив, що люди зараз відчувають себе, як в одному з його романів

Про це він розповів в інтерв'ю NPR.

«І єдиний мій їм на це відповідь: "Мені дуже шкода"», — зазначив письменник.

При цьому автор закликав не шукати схожість нинішньої пандемії з описаним в його постапокаліптичному романі «Протистояння» (1978) супергриппом, який вбив майже все населення.

Стівен Кінг підкреслив, що зараз виживання досить висока.

Також письменник розповів, що проводить час на карантині з користю, він пише нову книгу. Кінг зазначив, що письменство — хороший спосіб позбутися від страху.

Відзначимо, за сюжетом роману «Протистояння», на секретній лабораторії міністерства оборони США по випадковості відбувається витік смертельного вірусу. Розроблявся як біологічна зброя штам грипу вбиває на робочих місцях весь штат лабораторії, крім одного охоронця.

Вижив разом з родиною виїжджає за межі штату, викликавши, таким чином, страшну епідемію. У спробі зупинити поширення «супергрипу» армія ізолює місто і розстрілює беззахисних людей. Але це не допомагає, захворювання вражає всю країну, а потім виходить за її межі.

В результаті загинуло майже все населення планети, а ті, що вижили почали провостояние між собою.

Відзначимо, за даними Університету Джонса Хопкінса на 13 квітня, у світі більше 1,84 мільйона заражених коронавірусом, з них 113 тисяч померли, близько 421 тисячі вилікувалися. Найбільш число інфікованих перебувають у США (550 тисяч), Іспанія (166 тисяч), Італія (156 тисяч), Франція (133 тисячі) і Німеччина (127 тисяч).

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